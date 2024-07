MicroStrategy annuncia il frazionamento azionario 10 per 1 per le azioni di classe A e B

Il board di MicroStrategy, la società americana specializzata in business intelligence e servizi cloud, ha deciso di attuare un frazionamento azionario con un rapporto di 10 a 1 per le sue azioni ordinarie di classe A e B. Questa decisione è stata presa per rendere le azioni più accessibili sia agli investitori che ai dipendenti dell’azienda.

Il frazionamento sarà eseguito attraverso un dividendo azionario per i detentori registrati delle azioni ordinarie di classe A e B di MicroStrategy a partire dalla chiusura delle attività il 1° agosto 2024, che è anche la data di registrazione per il dividendo.

Come risultato, ogni detentore di un’azione ordinaria di Classe A riceverà nove azioni ordinarie di Classe A aggiuntive, e ogni detentore di un’azione ordinaria di Classe B riceverà nove azioni ordinarie di Classe B aggiuntive.

MicroStrategy prevede che le nuove azioni saranno distribuite dopo la chiusura delle negoziazioni il 7 agosto 2024, con le negoziazioni su base rettificata per frazionamento che inizieranno all’apertura del mercato l’8 agosto 2024. Il dividendo azionario non avrà alcun impatto sui diritti di voto e sugli altri diritti degli azionisti.