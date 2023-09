Microsoft: verso ok dell’antitrust UK ad acquisizione Activision

Microsoft ha fatto un passo significativo verso l’approvazione dell’accordo da $69 miliardi per l’acquisizione di Activision Blizzard, in seguito alla risposta positiva dell’autorità antitrust del Regno Unito, la Competition and Markets Authority (CMA). Venerdì, l’ente ha dichiarato che la nuova offerta di Microsoft sembra fornire risposte esaustive alle sue preoccupazioni, aprendo così la strada all’approvazione del contratto.

La nuova proposta di Microsoft include la vendita di alcuni diritti di gioco al publisher francese Ubisoft Entertainment. Questo rappresenta una svolta sorprendente per un accordo che rischiava di naufragare, a causa delle preoccupazioni di vari enti antitrust. Tuttavia, l’accordo ha guadagnato un impulso inaspettato dopo l’ok della Federal Trade Commission. A maggio, l’Unione Europea aveva già approvato l’accordo, con rimedi comportamentali, lasciando la CMA come unico ostacolo.