Microsoft: ok da tribunale Usa all’acquisto di Activision

Microsoft ha ricevuto il via libera da un tribunale di San Francisco per procedere con l’accordo da $69 miliardi per l’acquisto di Activision Blizzard.

Questa decisione sovverte il tentativo della Federal Trade Commission degli Stati Uniti di bloccare la transazione più grande di sempre nel mondo del gaming.

La decisione del giudice Jacqueline Scott Corley consentirà a Microsoft di tentare di chiudere la fusione con Activision entro la scadenza del 18 luglio in ogni luogo ad eccezione del Regno Unito, che ha posto il veto sull’accordo a maggio.

Microsoft ha stretto l’accordo con Activision al fine di aggiungere giochi per cellulari, un’area in cui attualmente non ha alcuna presenza significativa. Activision possiede King, il creatore di Candy Crush, oltre a Call of Duty Mobile. La fusione proietterebbe Microsoft al terzo posto tra le aziende di videogiochi globali, dietro la cinese Tencent, editore di League of Legends, e Sony.