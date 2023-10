Microsoft mette le mani su Activision Blizzard: ok all’accordo da 69 mld di dollari

L’acquisizione di Activision Blizzard da 69 miliardi di dollari da parte di Microsoft è stata approvata dal Regno Unito, aprendo la strada alla chiusura dell’operazione

Il massimo organo di controllo della concorrenza britannico ha dato venerdì il via libera all’acquisizione di 69 miliardi di dollari di Activision Blizzard da parte di Microsoft, eliminando l’ultimo ostacolo alla chiusura dell’operazione. L’Autorità per la concorrenza e i mercati ha dichiarato di aver dato il via libera all’acquisto di Activision da parte di Microsoft, ma senza i diritti sul cloud gaming.