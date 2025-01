Microsoft investe 3 miliardi in india per l’espansione dell’intelligenza artificiale

Microsoft ha deciso di potenziare la sua presenza in India con un investimento significativo di 3 miliardi di dollari, come annunciato dal CEO Satya Nadella. Questo investimento sarà destinato all’ampliamento delle capacità di intelligenza artificiale e dei servizi di cloud computing Azure nel paese.

L’India, con una popolazione di oltre 1,4 miliardi di persone e un accesso a internet a costi contenuti, è vista come un mercato cruciale per la crescita delle aziende tecnologiche americane. “L’investimento di 3 miliardi di dollari rappresenterà la più grande espansione mai realizzata in India”, ha dichiarato Nadella durante una conferenza a Bengaluru.