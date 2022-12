Micron: trimestrale colosso chip delude le attese, annuncia tagli e sospensione bonus

Il colosso produttore di semiconduttori Usa Micron Technology ha annunciato i conti relativi al suo primo trimestre fiscale del 2023, comunicando al contempo un piano di ristrutturazione, che prevede la sospensione dei bonus per tutto l’anno prossimo e un taglio del 10% del suo staff.

Micron ha annunciato anche di prevedere una perdita per azione più alta, nel trimestre in corso, di quanto precedentemente atteso nel trimestre in corso.

I conti di Micron hanno messo in evidenza una perdita per azione su base adjusted, di $0,04, più alta della perdita di $0,01 attesa dal consensus degli analisti. Il fatturato si è attestato a $4,09 miliardi, livello inferiore ai $4,11 miliardi attesi dagli analisti.

Il titolo arretra di quasi il 2% nelle contrattazioni afterhours della borsa Usa.