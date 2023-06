Micron Technology: impatto su vendite in Cina da indagine cybersecurity

Micron Technology ha lanciato un allarme in merito all’impatto delle indagini sulla cybersecurity condotte dal governo cinese sulle sue vendite legate a clienti con sede in Cina. Secondo la società, tali indagini potrebbero influenzare circa la metà di queste vendite, rappresentando una percentuale “low-double-digit” del suo fatturato globale.

Diversi clienti di Micron sono stati contattati da funzionari cinesi nell’ambito dell’indagine condotta dalla Cybersecurity Administration of China, annunciata all’inizio di quest’anno. Le vendite di Micron ad aziende situate nella Cina continentale e Hong Kong, incluse vendite dirette e indirette tramite distributori, rappresentano circa un quarto del fatturato globale di Micron, costituendo la principale esposizione, come affermato dall’azienda.

In una dichiarazione contenuta in un documento normativo, la società ha affermato che sta lavorando “per mitigare questo impatto nel tempo e prevede una maggiore variabilità del fatturato trimestre per trimestre”. A seguito di queste notizie, le azioni di Micron sono scese del 2,3% all’apertura di Wall Street.