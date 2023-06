MFE: ok al bilancio e dividendo

L’assemblea degli azionisti di MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, ora con azioni MFE A e MFE B) ha approvato il bilancio annuale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Inoltre, è stata deliberata la distribuzione di un dividendo ordinario lordo pari a €0,05 (al lordo delle ritenute di legge applicabili) per ciascuna azione ordinaria A e azione ordinaria B. Il dividendo sarà posto in pagamento il 26 luglio 2023 (con stacco cedola – n. 2 per le A e n. 3 per le B – il 24 luglio 2023 e record date il 25 luglio 2023).

Infine, l’assemblea degli azionisti ha autorizzato il consiglio di amministrazione ad acquistare azioni proprie, dando ulteriore fiducia nella gestione e nell’andamento dell’azienda. Queste decisioni dimostrano la volontà degli azionisti di MFE-MEDIAFOREUROPE di sostenere la crescita e il successo dell’impresa nel lungo termine.