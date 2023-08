Mfe-MediaforEurope: utile netto in rialzo a 87,1 milioni nel I semestre 2023

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (MFE) ha annunciato di aver concluso il primo semestre del 2023 con un utile netto consolidato in rialzo a 87,1 milioni di euro, rispetto agli 84,6 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente.

Mfe ha spiegato la crescita dell’utile netto sottolineando di aver beneficiato per 28,5 milioni dell’incremento della quota di controllo nelle attività spagnole del Gruppo (all’84,45% nel primo trimestre e al 100% dal secondo trimestre contro il 55,69% del primo semestre 2022) che erano in capo a Mediaset España prima della fusione di quest’ultima in MFE.

I ricavi netti consolidati di Mfe sono ammontati nel primo semestre del 2023 a 1.369,6 milioni di euro, praticamente in linea con i 1.388,5 milioni del primo semestre 2022.

I ricavi pubblicitari lordi hanno sofferto un lieve calo a 1.343,7 milioni di euro rispetto ai 1.362,3 milioni dello stesso periodo 2022, un calo decisamente inferiore a quello segnato da numerosi broadcaster europei.

I costi operativi complessivi consolidati (costi del personale, costi per acquisti, servizi e altri oneri, ammortamenti e svalutazioni di diritti e di altre immobilizzazioni) sono stati pari a 1.248,7 milioni di euro, in calo del -2,2% rispetto ai 1.276,5 milioni del primo semestre 2022.

L’indebitamento finanziario netto consolidato di Mfe al 30 giugno 2023 è ammontato a 807,6 milioni di euro, in calo rispetto agli 873,3 milioni del 31 Dicembre 2022.

Mfe ha reso noto che, “sulla base dei risultati caratteristici conseguiti nella prima parte dell’anno – migliori rispetto alle stime iniziali”, il gruppo ha confermato “l’aspettativa di consolidare su base annua un Risultato operativo, un Risultato netto e una Generazione di cassa (Free Cash Flow) positivi”.