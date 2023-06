Mfe-MediaforEurope annuncia quotazione azioni Mfe A su Borse Valori Spagnole

13/06/2023 07:06

Italgas ha annunciato di aver deciso di rimandare al 15 giugno la riunione del cda prevista per la giornata di oggi, a causa del lutto nazionale proclamato per la morte dell’imprenditore ed ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. “In considerazione del lutto nazionale proclamato per il 14 giugno 2023 per la scomparsa del Presidente Silvio […]