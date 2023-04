MFE: i conti del 1Q 2023, dividendo costante a €0,05

Il Cda di MFE – MediaForEurope ha approvato i risultati al 31 dicembre 2022, che evidenziano ricavi netti consolidati pari a 2.801,2 milioni rispetto ai 2.914,3 milioni del 2021.

L’utile netto adjusted si attesta a 247,5 milioni, in crescita del 30,1% rispetto al 2019 pre-covid. L’utile netto reported è pari a 216,9 milioni (374,1 milioni nel 2021), a fronte di 190,3 milioni del 2019 (+14,0%).

Gli ascolti registrano una crescita costante di Mediaset in Italia dal 2019 nel 2022, +2,2 punti nelle 24 ore e +2,9 punti in prima serata. Per quanto riguarda la quota di mercato della pubblicità, si mantiene al 40,5% nonostante i mondiali di calcio, mentre la quota televisiva cresce di 1,2 punti.

Il Gruppo ha continuano a investire nello sviluppo internazionale, senza effetti negativi sulla posizione finanziaria.

La Posizione finanziaria netta al 31/12/2022 era pari a – 873,3 milioni, stazionaria rispetto ai -869,2 milioni del 31 dicembre 2021. La generazione di cassa caratteristica (free cash flow) è stata positiva per 366,2 milioni (507,3 milioni nel 2021). Nel corso dell’esercizio sono stati sostenuti esborsi per 184,2 milioni relativi all’Opas su Mediaset España, per 64,8 milioni correlati all’investimento partecipativo in ProSiebenSat.1 Media, per 133,0 milioni relativi a distribuzione di dividendi e per 32,6 milioni impiegati nel progetto d’acquisto di azioni proprie.

Il Cda proporrà all’assemblea degli azionisti un dividendo lordo di 0,05 euro per ogni azione di categoria ‘A’ e ‘B’, pari a quello del 2021 nonostante il contesto difficile.

Infine, per quanto riguarda la pubblicità, il Gruppo segnala un andamento positivo nel primo trimestre 2023 in Italia, con una raccolta allineata a quella dei primi tre mesi 2022.