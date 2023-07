Meta: Threads supera 100 milioni di utenti in meno di una settimana

Threads, l’app di Meta Platforms in risposta a Twitter, ha raggiunto la soglia dei 100 milioni di utenti in meno di una settimana. Lo ha reso noto il Ceo Mark Zuckerberg, specificando che la domanda è in gran parte organica.

Threads, uno spin-off di Instagram lanciato mercoledì, ha raccolto 70 milioni di utenti nel giro di due giorni, andando “ben oltre le nostre aspettative”, secondo Zuckerberg.

Gli analisti di Evercore ISI, guidati da Mark Mahaney, stimano che Threads raggiungerà quasi 200 milioni di utenti attivi quotidiani e genererà circa 8 miliardi di dollari di entrate annuali nei prossimi due anni.

Il servizio, incentrato sul testo, assomiglia molto a Twitter sia nell’aspetto che nella funzionalità e ha attirato la disapprovazione di Elon Musk, che l’ha accusato di essere una copia e un “Instagram senza foto”.