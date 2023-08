Meta si prepara a lanciare chatbot con personalità

Meta si sta preparando a lanciare nuovi chatbot alimentati dall’intelligenza artificiale con diverse personalità, secondo quanto riportato dal Financial Times, mentre la società madre di Facebook cerca di aumentare il coinvolgimento degli utenti.

Citando persone che hanno familiarità con la questione, il quotidiano economico della City afferma che Meta sta lavorando a prototipi in grado di condurre conversazioni simili a quelle umane. Alcune versioni dell’intelligenza artificiale, note internamente come “personas”, possono assumere vari personaggi, ha aggiunto il FT. Le fonti hanno anche detto al giornale che Meta sta esplorando un chatbot che parla come Abramo Lincoln o un altro che dà consigli di viaggio nello stile di un surfista.

I chatbot, che secondo il FT potrebbero essere lanciati già a settembre, sono stati progettati per creare una nuova funzione di ricerca e offrire consigli.