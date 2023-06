Meta Platforms: Citigroup alza target price

Le azioni di Meta Platforms guadagnano l’1,8% a Wall Street, in area 283,5 dollari, dopo che Citigroup ha alzato il target price sul titolo da 315 a 360 dollari, confermando il giudizio “Buy”.

Gli analisti hanno aumentato le proiezioni sulle entrate da advertising per il 2024, previste in crescita del 14% su base annua, con i Reels che genereranno entrate per circa $ 10,5 miliardi, grazie ad una adozione sempre maggiore da parte degli inserzionisti.

Il nuovo prezzo obiettivo di Citigroup implica un incremento del 29% rispetto alla chiusura della seduta di ieri. Il target price medio fra gli analisti monitorati da Bloomberg è di $ 282,75, con 51 rating Buy, 9 Hold e 4 Sell.