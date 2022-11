Meta: l’ex Facebook pronta ad annunciare migliaia di licenziamenti

Meta Platforms -ex Facebook guidata da Mark Zuckerberg – sarebbe prossima a lanciare un maxi licenziamento, sforbiciando diverse migliaia di dipendenti. E’ quanto riporta il Wall Street Journal, aggiungendo che l’annuncio sui maxi tagli alla forza lavoro dovrebbe arrivare dopodomani, mercoledì 9 novembre. Non solo la nuova Twitter di Elon Musk, che ha fatto il suo esordio licenziando la metà circa dei dipendenti. La raffica di tagli alla forza lavoro continua a fare notizia nella corporate America, in particolare tra le Big Tech Usa.