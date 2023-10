Meta lancia nuovo abbonamento con opzione senza pubblicità in Ue

Meta presenta una nuova alternativa di abbonamento per gli utenti nella Unione Europea, Spazio Economico Europeo (SEE) e Svizzera. Questa novità, firmata dal gigante dei social media fondato da Mark Zuckerberg, prevede la possibilità di utilizzare i servizi di Facebook e Instagram gratuitamente, con l’inclusione di annunci pubblicitari, oppure di sottoscrivere un abbonamento per eliminare la pubblicità. Con l’abbonamento, le informazioni degli utenti non verranno utilizzate per finalità pubblicitarie.

A partire da novembre, gli abitanti di queste regioni avranno la possibilità di iscriversi per usufruire dei servizi senza la presenza di annunci pubblicitari. Il costo dell’abbonamento sarà di 9,99 euro al mese per l’accesso via web, mentre per iOS e Android il costo sarà di 12,99 euro al mese.