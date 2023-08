Merck batte le stime: ricavi in rialzo grazie alle vendite di Keytruda

Merck ha registrato un fatturato del secondo trimestre superiore alle aspettative grazie alle forti vendite del farmaco antitumorale Keytruda e del vaccino HPV Gardasil.

Tuttavia, il gigante farmaceutico ha registrato una perdita trimestrale dovuta all’acquisizione della società biotecnologica Prometheus Biosciences all’inizio dell’anno. Merck ha registrato una perdita netta di 5,98 miliardi di dollari, pari a 2,35 dollari per azione, da un utile netto di 3,94 miliardi di dollari, pari a 1,55 dollari per azione, nel periodo precedente. Escludendo i costi di acquisizione e ristrutturazione, la perdita per azione di Merck è stata di 2,06 dollari nel trimestre.

La perdita riflette un onere di 10,2 miliardi di dollari, pari a 4,02 dollari per azione, legato all’acquisizione di Prometheus, specializzata in trattamenti per malattie autoimmuni.