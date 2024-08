Merck acquisisce cn201 da Curon Biopharmaceutical per 700 milioni di dollari

Merck & Co., conosciuta anche come MSD al di fuori di Stati Uniti e Canada, ha stipulato un accordo definitivo con Curon Biopharmaceutical per acquisire CN201, un anticorpo bispecifico sperimentale in fase clinica. Questo farmaco è progettato per trattare le malattie legate alle cellule B.

Dean Li, presidente di Merck Research Laboratories, ha dichiarato: “Continuiamo a identificare opportunità per espandere e diversificare la nostra pipeline. I primi dati clinici hanno fornito solide prove del potenziale di CN201 di colpire e depletare le cellule B circolanti e tissutali, con il potenziale di trattare una gamma di malattie maligne e autoimmuni.”

Secondo i termini dell’accordo Merck acquisirà tutti i diritti globali su CN201 attraverso una sussidiaria, con un pagamento anticipato di 700 milioni di dollari in contanti. Curon avrà inoltre diritto a ricevere fino a 600 milioni di dollari in pagamenti di traguardo associati allo sviluppo e all’approvazione normativa di CN201. La transazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2024 e sarà contabilizzata come acquisizione di asset. Merck prevede di registrare un onere ante imposte di circa 750 milioni di dollari, che riflette il pagamento anticipato e altri costi correlati, ovvero circa 0,28 dollari per azione.