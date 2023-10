Mercato IA applicato a sanità stimato a $188 mld entro 2030

Secondo un report di Statista, il mercato globale dell’Intelligenza Artificiale (IA) nel settore sanitario, che nel 2021 valeva circa 11 miliardi di dollari, potrebbe raggiungere i 188 miliardi di dollari nel 2030, con un tasso di crescita annuo del 37%.

Sono infatti tanti i miglioramenti che l’IA sta apportando al settore sanitario, sia in termini di processi assistenziali e diagnostici, sia in termini di riduzione dei costi sanitari. Per esempio, è possibile ridurre i costi sanitari legati alle cosiddette ‘riammissioni’ fino a 16 miliardi di dollari circa. Ugualmente si prevede che l’IA possa essere in grado di diminuire anche gli errori degli operatori sanitari di circa l’86%, permettendo di salvare oltre 250.000 vite.

“Intelligenza Artificiale e Machine Learning analizzano enormi quantità di dati in tempi brevissimi: per sfruttarne al massimo le potenzialità è importante sviluppare delle software suite modulari che consentano di creare architetture cloud-native e che attraverso l’IA permettano di ridurre il time to market semplificando la vita di chi deve andare a sviluppare le applicazioni”, ha commentato Marzio Ghezzi, CEO di Mia-Care.