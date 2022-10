Mercati: Wall Street boom, Ftse Mib previsto aprire in solido rialzo. Ottobre parte con il piede giusto

Il mese di ottobre è iniziato all’insegna del sentiment positivo o, comunque, all’insegna della voglia di recupero dopo il settembre da incubo. Borse europee orientate ad aprire in territorio positivo: secondo i dati di IG riportati dalla CNBC il Ftse Mib dovrebbe aprire in progresso di 245 punti a 21.043 punti; l’indice Ftse della borsa di Londra in rialzo di 30 punti a 6.934, il Dax tedesco di 126 punti in rialzo a quota 12,324, il Cac 40 della borsa di Parigi in crescita di 58 punti a 5.850 punti.

Il Dow Jones ha terminato la prima sessione del mese di ottobre in rialzo di quasi 2,7%, o 765 punti, a 29.490,89 punti, riportando la seduta migliore dal 24 giugno scorso.

Lo S&P 500 è salito del 2,6% circa a 3.678,43 in quella che è stata la seduta migliore dal 27 luglio scorso, mentre il Nasdaq Composite ha messo a segno un rialzo di quasi il 2,3% a 10.815,43 punti.

Il trend positivo è stato sostenuto dal dietrofront dei rendimenti dei Treasuries, con quelli a 10 anni che hanno fatto dietrofront fino al 3,65%, in calo rispetto al record oltre il 4% testato la scorsa settimana.

Prosegue la spinta rialzista degli indici azionari Usa: i futures sul Dow Jones salgono di quasi 230 punti (+0,77%); i futures sullo S&P 500 avanzano dello 0,92% e quelli sul Nasdaq balzano dell’1,16%.