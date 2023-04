Mercati: prevalgono i sell. Borsa Hong Kong -1,5%, futures Usa giù. Attesa per utili Big Tech

24/04/2023 08:27

Grande attesa in Giappone per il primo meeting della Bank of Japan che sarà presieduto dal nuovo governatore Kazuo Ueda, in calendario i prossimi 27-28 aprile. Secondo alcune indiscrezioni, l’intenzione di Ueda sarebbe quella di lanciare una revisione a 360 gradi, nel lungo termine, sulla politica ultra espansiva della BoJ. Nel breve periodo, tuttavia, non […]