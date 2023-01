Mercati: focus su Davos, trimestrali Usa e Boj nella settimana 16-20 gennaio

Nel corso della prossima settimana, i riflettori saranno puntati sulla città svizzera di Davos, dove a partire da lunedì si terrà il World Economic Forum. All’evento prenderanno parte anche alcuni esponenti della Bce e della Federal Reserve, i cui commenti saranno importanti per eventuali indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria.

Sempre in tema di banche centrali, mercoledì si riunirà la Bank of Japan, che potrebbe annunciare nuove misure in merito al controllo della curva dei rendimenti, dopo aver ampliato la banda di oscillazione dei tassi nell’ultima riunione di dicembre.

Giovedì, invece, verranno diffusi i verbali relativi all’ultimo meeting della Bce, utile per analizzare i pareri dei membri del Consiglio Direttivo sul quantitative tightening e sull’ultimo rialzo dei tassi da 50 punti base, che ha portato il tasso di rifinanziamento principale al 2,5%.

Per quanto riguarda l’agenda macroeconomica, nella prossima ottava spiccano i dati finali di dicembre sull’inflazione della zona euro e quelli su produzione industriale e le vendite al dettaglio degli Stati Uniti e della Cina. Per quanto riguarda quest’ultima, verrà diffusa anche la lettura sul Pil del quarto trimestre.

Nel corso della settimana entrerà nel vivo la stagione di trimestrali americane, aperta oggi dai conti dei colossi bancari Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan e Citigroup. Si ricorda infine che Wall Street resterà chiusa nella giornata di lunedì per la festività del Martin Luther King Day, mentre venerdì sarà una giornata di scadenze tecniche sulle opzioni.