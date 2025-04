Mercati europei verso un giovedì nero, annuncio dazi Trump peggiore del previsto

Atteso un busco calo in avvio di scambi per i listini europei in un giovedì che si preannuncia nero, con gli investitori che reagiranno agli annunci sui dazi commerciali del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Ieri dalla Casa Bianca il presidente statunitense ha annunciato dazi di base del 10% sui beni importati negli Stati Uniti. La stretta entrerà in vigore dal 5 aprile. Alcuni paesi che l’amministrazione considera i peggiori trasgressori avranno delle tariffe aggiuntive che partiranno invece il 9 aprile.

Tra i più colpiti la Cina con il 34%, il 20% sull’Unione Europea, il 46% sul Vietnam, il 32% su Taiwan e 36% per la Thailandia. La Casa Bianca ha chiarito che l’aliquota tariffaria su Pechino si aggiunge alle tariffe già in vigore del 20% sulle importazioni cinesi, il che significa che l’aliquota effettiva su Pechino è del 54%.

“Non renderò la cosa lunga o complicata. L’annuncio di Trump sui dazi è stato peggiore del previsto”, esordisce così nel suo annuncio odierno Ipek Ozkardeskaya, analista senior Swissquote.

“Il dazio universale è stato fissato al 10%, in linea con le aspettative, ma i dazi imposti ai principali partner commerciali sono molto più alti: 34% per la Cina, 20% per l’Europa e circa il 24% sulle importazioni giapponesi. Il Regno Unito esce meno danneggiato con un tasso del 10%, mentre Vietnam e Lesotho sono i più colpiti con tassi tariffari rispettivamente del 46% e del 50% -sintetizza -. Naturalmente, Trump ha detto che i partner potrebbero negoziare con gli Stati Uniti per abbassare questi tassi, ma la tensione che si accumula nell’annuncio e lo shock iniziale saranno difficili da digerire per molti partner commerciali e molto probabilmente porteranno a ritorsioni. La Cina ha già annunciato che avrebbe limitato gli investimenti negli Stati Uniti, l’Europa ha già avvertito che ci saranno ritorsioni e il Giappone ha detto che proteggerà le industrie e i posti di lavoro nazionali”.

Comprensibilmente, aggiunge Ipek Ozkardeskaya, la reazione del mercato all’annuncio delle tariffe è stata fortemente negativa. L’ETF S&P500 di Vanguard è sceso di quasi il 3% nelle contrattazioni afterhours, i rendimenti USA e il dollaro sono crollati, l’oro e il franco svizzero si sono ripresi, l’USDJPY è sceso ai livelli più bassi da novembre a seguito di un rapido passaggio alla sicurezza. Il petrolio greggio è scivolato sotto i 70 $pb in previsione che le tariffe avrebbero colpito la crescita e la domanda globali, e i future sul rame, considerati un barometro della crescita globale, sono crollati di oltre il 3% dopo l’annuncio.