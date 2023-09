Mercati depressi da prospettiva tassi Fed più alti. Borsa Tokyo -1,3%, futures Nasdaq -0,45%

Reazione negativa dei mercati a quanto emerso ieri dalla riunione del Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve.

Come da attese, i tassi sui fed funds Usa sono stati lasciati invariati al range compreso tra il 5,25% e il 5,5%, record degli ultimi 22 anni, a cui erano stati portati alla fine di luglio, con una stretta di 25 punti base. Dal comunicato della Fed, non è stato escluso tuttavia un altro rialzo entro la fine del 2023.

“L’inflazione ha moderato in qualche modo il passo dalla metà dello scorso anno, e le aspettative sull’inflazione di più lungo termine sembrano essere rimaste ben ancorate, così come dimostrato da diversi sondaggi che hanno preso in esame famiglie, aziende e economisti, così come emerso dai dati provenienti dai mercati finanziari”. Così Jerome Powell, numero uno della Federal Reserve, nella conferenza stampa successiva all’annuncio sui tassi.

“Tuttavia – ha aggiunto Powell – c’è ancora molta strada per far tornare l’inflazione al ritmo di crescita del 2% in modo sostenibile”.

La prospettiva di tassi “higher for longer” deprime i mercati azionari.

Alle 7.20 circa ora italiana, i futures sui principali indici azionari Usa sono negativi, così come sono in rosso le borse asiatiche.

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo perde l’1,3% circa; la borsa di Hong Kong arretra dell’1,43%, Shanghai cede lo 0,63%. Male anche Seoul -1,56% e Sidney -1,34%.

I futures sul Dow Jones perdono lo 0,20%, i futures sullo S&P 500 arretrano dello 0,31%, mentre i futures sul Nasdaq cedono lo 0,44%.