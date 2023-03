Mercati attendisti prima della Fed, Piazza Affari chiude a -0,1%

Seduta incerta per le borse europee, mentre gli indici di Wall Street oscillano intorno alla parità in attesa di una decisione chiave della Federal Reserve.

Il Ftse Mib di Milano termina con una flessione dello 0,1% a 26.523 punti. Acquisti in particolare su Iveco (+4%), alla terza sessione consecutiva in rialzo. Seguono Leonardo (+1,7%), Amplifon (+1,45%) e Nexi (+1,4%) mentre arretrano Banco Bpm (-2,7%), Azimut (-2,6%), A2A (-2,05%) e Banca Mediolanum (-1,9%).

Riflettori puntati sulla banca centrale americana, che secondo la maggior parte degli analisti dovrebbe alzare i tassi di 25 punti base, a un intervallo compreso tra il 4,75% e il 5%, nonostante la crisi che ha travolto le banche regionali Usa, dopo il crac di SVB. Intanto un altro istituto, PacWest Bancorp, si sta muovendo per rafforzare la liquidità e proteggersi dopo che i clienti hanno ritirato il 20% dei loro depositi dall’inizio dell’anno.

Per quanto riguarda l’obbligazionario Usa, il biennale è poco mosso al 4,19% e il decennale si attesta al 3,58%. In Europa, lo spread Btp-Bund si amplia leggermente a 183 punti base, con il decennale italiano al 4,18%.

Sul Forex la sterlina scambia a 1,223 dollari, riducendo i precedenti guadagni innescati dal rimbalzo dell’inflazione del Regno Unito (10,4% a febbraio) che complica i piani della BoE in vista della riunione di domani.

L’euro/dollaro è in lieve rialzo a 1,079 dopo le parole di Lagarde, che si è impegnata ad adottare un approccio “robusto” per consentire ai responsabili politici di rispondere ai rischi di inflazione, ma anche aiutare i mercati finanziari in caso di minacce. Il Bitcoin si è avvicinato a $ 29.000 per la prima volta da giugno.

Tra le materie prime il petrolio (Brent) viaggia poco sopra i 76 dollari mentre l’oro si attesta a 1.949 dollari l’oncia.