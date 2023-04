Mercati asiatici in rialzo in una sessione poco movimentata. Molte le borse chiuse per festività

I titoli azionari in Asia sono aumentati oggi in una seduta in sordina, dato che la maggior parte dei mercati è chiusa per festività.

Il Nikkei 225 in Giappone è salito dello 0,17%, chiudendo a 27.518, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,21%, chiudendo a 1.965,44. In Corea del Sud, il Kospi ha guadagnato l’1,27% a 2.490,41 e il Kosdaq è salito dell’1,67% per terminare la sessione a 880,07.

Nella Cina continentale, lo Shanghai Composite è salito dello 0,45% a 3.327,65 e il componente Shenzhen è salito dello 0,86% a 11.967,74. Australia, Hong Kong, Singapore e India sono chiuse.

Gli investitori guarderanno al rapporto sui salari non agricoli degli Stati Uniti di venerdì, i non-farm payrolls, che contribuirà a determinare la strada da seguire per la Federal Reserve. Il rapporto fa seguito a quello dell’ADP di questa settimana, che ha mostrato che le buste paga private statunitensi sono cresciute meno del previsto a marzo.

A Wall Street, i titoli hanno chiuso ieri in rialzo, sostenuti dalla tecnologia, con il Nasdaq Composite in aumento dello 0,76% grazie al balzo di Alphabet, società madre di Google, e di Microsoft. L’S&P 500 è salito dello 0,36% dopo aver ridotto le perdite precedenti, subendo la prima settimana di ribasso in quattro, mentre il Dow Jones Industrial Average è salito.