Meituan crolla a Hong Kong, Tencent pronta a cedere quota

Tonfo del 10% per le azioni Meituan a Hong Kong dopo i rumor che vedono Tencent Holdings pronta a vendere tutta o gran parte della sua partecipazione nel colosso cinese delle consegne di cibo. A riferire l’indiscrezione è stata oggi l’agenzia Reuters spiegando che il gigante dei social media ha ingaggiato consulenti finanziari per valutare come vendere la quota di circa il 17% di Meituan del valore di $ 24 miliardi. È probabile che Tencent venderà la sua partecipazione in Meituan tramite blocco operazioni, che in genere richiedono uno o due giorni per essere completate, ha riferito Reuters.

Da fine 2020 la Cina sta premendo per frenare l’influenza di colossi tech quai Tencent e Alibaba che detengono il controllo di centinaia di startup e società quotate in borsa. La sola Tencent controlla un portafoglio di investimenti per un valore di 185 miliardi di dollari (dati a settembre 2021, stime di Bloomberg Intelligence).