MeglioQuesto: la nota dopo tonfo titolo -17% a Piazza Affari

MeglioQuesto ha commentato il tonfo che il titolo ha segnato ieri a Piazza Affari, crollando del 17%, a quota 0,415 euro.

Con una nota diramata nella serata di ieri la società, piattaforma integrata tra i canali fisici e digitali, ha reso noto di “non essere a conoscenza di notizie, eventi ovvero operazioni tali da giustificare l’andamento fortemente negativo del titolo, nelle ultime sedute e in particolare nella seduta odierna (ieri per chi legge).

MeglioQuesto ha confermato con la nota “quanto già comunicato al mercato in data 7 settembre 2023 in occasione della presentazione dei dati di preview della relazione semestrale al 30 giugno 2023 con riferimento alla performance economica e finanziaria di Gruppo”.

Inoltre, “in relazione alle notizie apparse sulla stampa relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo di Euro 10.000 irrogata dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nei confronti della società MeglioQuesto Voice S.r.l. – controllata al 100% dall’Emittente –, per la quale la società ha già posto in essere gli adempimenti utili all’estinzione”, MeglioQuesto ha precisato che “la sanzione si riferisce ad attività effettuate nell’anno 2021 e nel 2022 e che da allora nessun’altra sanzione è stata inflitta per comportamenti simili”.