MeglioQuesto: Fabio Bortolotti nuovo Cfo

Fabio Bortolotti è il nuovo chief financial officer di MeglioQuesto, azienda attiva nel settore della customer experience e delle soluzioni BPO multicanale.

Il manager si occuperà di rafforzare la strategia finanziaria del Gruppo, coordinando in prima persona la gestione dei processi di pianificazione e sviluppo del business per gli aspetti economico-finanziari, coordinando le operazioni di acquisizione e fusione e ottimizzando i processi aziendali attraverso gli strumenti di trasformazione digitale.

Bortolotti vanta una lunga esperienza professionale maturata tra Italia, Regno Unito, e Giappone, principalmente nei settori Information and Communications Technology (ICT), Information Services, Telecomunicazioni, Oil&Energy e Real Estate e come direttore finanziario all’interno di importanti società quotate in Borsa come Mediterranean Oil & Gas Plc (ora Rockhopper) e Retelit SpA.