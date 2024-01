MEF, SNA e Consip: protocollo d’intesa per potenziare appalti pubblici

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e la Consip S.p.A. hanno firmato un protocollo d’intesa. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione, promuovendo lo sviluppo e la diffusione delle competenze relative agli appalti pubblici.

Il fine condiviso è di incrementare la conoscenza dei buyer pubblici sul contesto e le dinamiche degli interventi di public procurement. L’intento è di rafforzare le loro abilità amministrative e tecniche, attraverso una formazione mirata e ad hoc.

Questa sinergia istituzionale coinvolge soggetti che, ciascuno nel proprio ambito, sono al centro del sistema della formazione pubblica. Da un lato, abbiamo il MEF, responsabile del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, e la Consip S.p.A., che gestisce l’attuazione per suo conto, e ha accumulato nel tempo un’importante esperienza e competenza in materia di contratti pubblici. Dall’altro, la SNA, che oltre a selezionare e formare i dirigenti statali, svolge un’attività di formazione post-laurea di alta qualità per i dipendenti pubblici, essendo un punto di riferimento fondamentale del sistema di formazione pubblica.