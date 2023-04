MEF, scelti i nuovi vertici delle big

13/04/2023 09:26

Partenza positiva per le borse europee, con gli operatori che stanno valutando i dati sull’inflazione americana di marzo. Intanto, ieri chiusura incerta ieri a Wall Street con il Dow Jones in calo dello 0,1%, lo S&P500 dello 0,4%. Gli ultimi dati sull’inflazione Usa potrebbero non essere sufficienti per impedire alla Federal Reserve di alzare i […]