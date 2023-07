MEF colloca 7,5 miliardi in Titoli di Stato: rendimenti in crescita

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha recentemente messo sul mercato 7,5 miliardi di euro di Titoli di Stato. Questa mossa è stata caratterizzata da un aumento dei rendimenti, un dettaglio significativo per gli investitori e l’intero panorama economico.

Tra le principali emissioni, si distinguono i BOT 184 giorni 31-01-2024, per i quali è stata piazzata una cifra di 5,5 miliardi di euro. La domanda per questi titoli ha toccato quota 7,65 miliardi, traducendosi in un rapporto di copertura di 1,39. Secondo le informazioni rilasciate dalla Banca d’Italia, il rendimento di questi BOT si è attestato al 3,815%, che rappresenta un incremento di 18 punti base rispetto all’asta precedente, datata 28 giugno 2023.

In aggiunta, il MEF ha collocato anche 2 miliardi di euro di BOT 364 giorni 12-04-2024. La domanda per questi titoli ha raggiunto i 3,79 miliardi, con un rapporto di copertura che si posiziona a 1,89. Il rendimento di questi BOT è risultato pari al 3,82%. Questi dati sottolineano l’importanza di queste operazioni nel contesto economico attuale.