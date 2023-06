Mef, BTP Valore: raccolti oltre 18 miliardi di euro. Conclusa la prima emissione

Si è concluso oggi, con un importo complessivo raccolto pari a 18.191,090 milioni di euro, il collocamento della prima emissione del BTP Valore iniziata lo scorso 5 giugno.

Si tratta del risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto, ma anche per numero di contratti registrati, 654.675, in un singolo collocamento di titolo di Stato per i piccoli risparmiatori (retail), a cui è esclusivamente rivolto il BTP Valore.