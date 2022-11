Mediolanum: utile netto di €371,5 mln con margine operativo in aumento del +25%. Acconto sul dividendo da €0,24 per azione

A Piazza Affari Banca Mediolanum si trova in calo dello 0,44% dopo aver presentato i conti del 3° trimestre del 2022. In particolare, la banca guidata dall’Ad Massimo Doris ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un utile netto pari a 371,5 mln di euro, in linea con quanto realizzato nel medesimo periodo del 2021 ma “in un contesto più complesso e incerto”.

Crescono anche le commissioni nette che nei primi nove mesi del 2022 si sono attestate a 762,3 mln di euro, in aumento del 6% anno su anno, dimostrando “la resilienza del business ricorrente nelle fasi di mercato di alta volatilità anche grazie al solido contributo della raccolta netta gestita”. In tal senso la raccolta netta del mese di ottobre è stata di 724 mln di euro. Bene il margine operativo che è aumentato del 25%, nonostante quest’anno sia assente il contributo degli effetti di mercato.

Il totale del patrimonio amministrato è pari a 99,9 mld di euro, in calo del 4% rispetto al 30 settembre 2021, ma in aumento dell’8% rispetto a fine 2021, “influenzato dalla discesa dei mercati finanziari durante l’anno.

Sulla base di questi risultati il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum ha deliberato una distribuzione di un Acconto di dividendo di €0,24 per azione. Il dividendo sarà pagato a partire dal 23 novembre 2022, con stacco cedola previsto per il 21 novembre 2022.