Mediobanca: per conto di FSI acquista il 7,2% di Anima tramite reverse accelerated bookbuilding

Mediobanca, in qualità di intermediario per conto di FSI, ha concluso l’acquisto di 24.979.358 di azioni ordinarie di Anima, pari a circa il 7,2% del capitale sociale, attraverso una procedura di reverse accelerated bookbuilding rivolta a investitori qualificati e istituzionali esteri.

Il corrispettivo per l’acquisto delle predette azioni è pari a 4,35 euro per azione, per un esborso complessivo di circa 108,7 milioni.

Come si legge nella nota, FSI non intende promuovere alcuna offerta pubblica d’acquisto nei prossimi 12 mesi.