Mediobanca finalizza l’acquisizione di Arma Partners: passo strategico per l’economia digitale

Mediobanca sancisce l’acquisizione di Arma Partners, consulente finanziario indipendente di spicco nel campo della Digital Economy europea. L’accordo, concluso lo scorso maggio, rappresenta per Mediobanca un importante passo strategico mirato alla fondazione di un franchise leader nel mercato della Digital Economy all’interno del suo settore Corporate & Investment Banking.

In linea con gli obiettivi del Piano Strategico del Gruppo Mediobanca per il 2026, l’associazione con Arma Partners contribuirà a formare una piattaforma di consulenza europea più solida, ampia e diversificata. Questo si tradurrà in un incremento dei ricavi non domestici (da 40% a 55%) e in un minor consumo di capitale.

L’acquisizione di Arma Partners da parte di Mediobanca aprirà inoltre nuove opportunità commerciali, grazie alle sinergie tra le diverse divisioni del Gruppo. In particolare, si prevede un’interazione fruttuosa tra il Corporate & Investment Banking e il Wealth Management, che propellerà l’implementazione di un modello unico di Private & Investment Bank.