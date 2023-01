McDonald’s: utili e fatturato IV trimestre battono le attese. Con inflazione americani si riversano nei fast food

McDonald’s ha annunciato di aver concluso il quarto trimestre

con un utile netto di $1,9 miliardi, o $2,59 per azione, in crescita rispetto agli $1,64 miliardi, o $2,18 per azione, dello stesso periodo dell’anno precedente.

L’utile per azione ha battuto le attese del consensus, pari a $2,45.

Il fatturato di McDonald’s è ammontato a $5,93 miliardi, in calo dell’1% su base annua, meglio dei $5,68 miliardi stimati. Lo stesso fatturato è salito del 5% escludendo le variazioni dei rapporti di cambio.

A livello globale, le vendite comparate del colosso americano

sono salite del 12,6% nel quarto trimestre, sulla scia delle forti vendite che hanno interessato i negozi degli Stati Uniti.

Negli Usa, la crescita delle vendite comparate è stata pari di fatto a +10,3%, oltre il +8,1% atteso dagli analisti intervistati da StreetAccount.

Il traffico di Mcdonald’s è aumentato, in quanto diversi americani, assillati dall’ansia dell’inflazione, hanno deciso di optare più per le catene di fast food che per i ristoranti.