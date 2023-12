McDonald’s prevede di aprire quasi 9mila ristoranti entro il 2027

McDonald’s intende aprire più di 8.800 locali entro il 2027. Gli obiettivi fanno parte dei piani a lungo termine del gigante del fast-food per incrementare le vendite nei suoi già numerosi ristoranti.

Per il 2024, McDonald’s prevede una crescita delle vendite a livello di sistema del 2% a valuta costante e una crescita netta dei nuovi ristoranti del 4%. I grandi piani di sviluppo del colosso comporteranno maggiori spese in conto capitale. Per il 2024, l’azienda prevede 2,5 miliardi di dollari di spese in conto capitale, rispetto ai 2,2-2,4 miliardi di dollari previsti per il 2023. E per ogni anno dal 2025 al 2027, McDonald’s prevede di aumentare le spese in conto capitale di 300-500 milioni di dollari in sequenza.