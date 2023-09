McDonald’s aumenterà le royalty per i nuovi ristoranti in franchising

Le tariffe di franchising di McDonald’s per i ristoranti statunitensi aumenteranno dal 4% al 5% per gli operatori che aprono nuove sedi.

Il gigante del fast-food non ha mai aumentato le royalties in quasi trent’anni.

Il cambiamento non riguarderà gli affiliati esistenti o che acquistano un locale in franchising da un altro operatore. Inoltre, non si applicherà alle sedi esistenti ricostruite o ai ristoranti trasferiti tra membri della famiglia. L’aliquota più elevata riguarderà i nuovi affiliati, gli acquirenti di ristoranti di proprietà dell’azienda, i ristoranti trasferiti e altri scenari che coinvolgono il franchisor.