Matica Fintec approva il bilancio 2024 e nomina il nuovo CdA

Durante l’ultima assemblea degli azionisti, Matica Fintec, quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella produzione di soluzioni tecnologiche per l’emissione di card digitali, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Gli azionisti hanno deciso di destinare l’utile di 2.190.902 euro: 109.545 euro saranno accantonati a riserva legale, mentre 2.081.357 euro saranno riportati a nuovo.

Nel corso della stessa assemblea, è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2025-2027. La lista unica presentata da Matica Technologies AG, che possiede il 39,60% del capitale sociale, e DISO Verwaltungs AG, con il 25,36%, ha portato alla nomina di cinque amministratori. Il consiglio sarà guidato dal Dott. Sandro Camilleri come presidente, affiancato dalla Dott.ssa Gabriella Minerva, Dott. Costantino Usubelli, Dott.ssa Gigliola Falvo in qualità di consigliere indipendente, e Dott.ssa Alice Bianchi Bazzi. Al termine dell’assemblea, il nuovo consiglio si è riunito per conferire le deleghe gestionali, confermando Sandro Camilleri nel ruolo di amministratore delegato. Questa decisione riflette la fiducia degli azionisti nella continuità della leadership strategica dell’azienda, che continua a consolidare la sua posizione nel mercato delle card digitali.