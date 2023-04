Mase: prezzi benzina al self-service dale a 1,8886 euro

Secondo i dati settimanali del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), appena pubblicati, il prezzo della benzina in modalità self service sale a 1,886 euro al litro, il gasolio scende a 1,766 euro al litro.

“Stangata di Pasqua. Il rialzo di questa settimana, che include Pasquetta e il ritorno dalle vacanze, va aggiunto a quello della rilevazione precedente, che comprende invece Pasqua e il viaggio di andata. In totale, in appena due settimane, i prezzi della benzina sono saliti di quasi 4 cent, +1,9%, pari a 1 euro e 74 cent per un pieno di 50 litri. Il fatto che invece il gasolio, nello stesso periodo, sia invece sceso, dimostra che il rincaro della benzina non dipende dall’andamento del prezzo del petrolio o dal taglio della produzione dei Paesi Opec+, ma solo da una speculazione bella e buona” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.