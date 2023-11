Mars mette le mani sulla britannica Hotel Chocolat

16/11/2023 11:20

Nexi, leader europeo della PayTech, e Compass, società di credito al consumo di Mediobanca, avviano un’innovativa partnership per il servizio Buy Now Pay Later (BNPL). La nuova soluzione digitale PagoLight sarà integrata sugli SmartPos di Nexi, permettendo alle banche di offrire esercenti una soluzione avanzata per pagamenti dilazionati.