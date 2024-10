Market mover: l’agenda macro di venerdì 25 ottobre 2024

Diversi i dati in agenda oggi venerdì 25 ottobre 2024. Sotto la lente l’indice tedesco Ifo sulla fiducia degli imprenditori, mentre in Italia è attesa la fiducia dei consumatori e delle imprese da parte dell’Istat. Lato Bce, verrà diffuso il sondaggio sulle aspettative di inflazione. Un’agenda macro che vede per gli Stati Uniti gli ordini di beni durevoli e la fiducia dei consumatori calcolata dall’Università del Michigan.

A mercati chiusi arriva il verdetto di Dbrs sul rating Italia.