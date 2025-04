La settimana si chiude con l’inflazione della Germania e della Spagna. Negli USA in primo piano un nuovo test prezzi all’indomani del CPI, con l’indice dei prezzi alla produzione (PPI) per il mese di marzo. In primo piano anche la fiducia dell’università del Michigan.

In arrivo a mercati chiusi il verdetto rating Italia da parte di S&P, dopo Fitch.