La settimana si chiude con una carrellata di dati macroeconomici. Dopo il leading indicator del Giappone diffuso nella notte italiana, si attendono per la zona euro le vendite dettaglio in Italia. Ma il market mover di giornata è l’employment report Usa in uscita alle 14:30: arriveranno le nonfarm payrolls e il tasso disoccupazione per il mese di dicembre.