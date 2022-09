Market mover: l’agenda macro di oggi 1 settembre

Il mese di settembre si apre con un’agenda macro povera di appuntamenti importanti in attesa dei dati sul mercato del lavoro Usa in arrivo domani. In Europa spiccano i riscontri sul tasso di disoccupazione di Italia ed Eurozona relativo al mese di luglio in arrivo a metà mattinata. Sempre per l’Italia l’Istat diffonderà la nuova lettura sul PIL del 2° trimestre 2022. Da oltreoceano focus invece su richieste iniziali di disoccupazione e indice ISM PMI manifatturiero.