Diversi gli spunti macro in agenda oggi mercoledì 8 gennaio 2025. Tra i dati da monitorare nella Eurozona i numeri su ordini e produzione industriale tedeschi di novembre importanti per valutare lo stato di salute dell’economia tedesca. Attesi sempre in ambito eurozona, la fiducia consumatori e i prezzi alla produzione, mentre dagli Usa le richieste settimanali di mutui e gli occupati ADP.