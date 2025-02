25/02/2025 17:38

Altra chiusura contrastata per le borse europee, con il Ftse Mib di Piazza Affari in rialzo dello 0,6% a 38.714 punti. In luce le banche Mps (+5,3%), Unicredit (+2,8%) e Banca Popolare di Sondrio (+2,7%)