Market mover: l’agenda macro di mercoledì 10 gennaio 2024

In attesa del market mover clou della settimana, ovvero l’inflazione Usa in uscita domani, il mercato guarda ai diversi spunti di oggi. In agenda la produzione industriale francese (in uscita prima dell’avvio degli scambi in Europa) ma anche le vendite al dettaglio in Italia. Per gli Stati Uniti in uscita i dati sulle scorte settimanali e produzione di greggio e l’asta Treasury a 10 anni per un ammontare di 37 miliardi di dollari. Alle 21:15 ora italiana è previsto l’intervento di John Williams, presidente della Federal Reserve Bank of New York e membro votante della Fed, che si soffermerà sull’outlook economico