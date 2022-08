Numerosi gli spunti macro nell’agenda di martedì 23 agosto 2022. Tra i dati in evidenza oggi i Pmi servizi e manifatturiero per le principali economie della zona euro, per il Regno Unito e per gli Stati Uniti. Nel pomeriggio in uscita per gli Usa l’indice manifatturiero Fed Richmond e le vendite di case nuove, mentre per la zona euro è in calendario la fiducia dei consumatori.